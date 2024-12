Prüfung für Juristen: Neues E-Examen startet mit Computerpanne

1 Eine Panne hat die Prüfung zum zweiten Staatsexamen der Juristen überschattet. Foto: dpa/Martin Schutt

Erstmals können Rechtsreferendare in Baden-Württemberg ihre schriftliche Prüfung am Computer ablegen. Doch es gibt schwere technische Probleme.











Komplikationen beim Start der neuen E-Prüfung im Fach Jura: ein Teil der rund 150 Referendare, die am Montag in der Rheingoldhalle in Mannheim eine schriftliche Prüfung für ihr zweites Staatsexamen ablegen wollten, konnte sich nicht in die Prüfungssoftware einloggen, berichteten Teilnehmer. Die zentral gestellte Klausur habe daraufhin erst mit 90-minütiger Verspätung gestartet.