„Prüfsteine“ vor Wahl: Musikschulen setzen Politikern Pistole auf die Brust

Ja, nein, keine Angabe – nur diese Antworten konnten Kandidierende bei einer Befragung des Musikschulverbandes ankreuzen. Manche Befragte empfand das als sehr drängend.
Zur Landespolitik hat der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs eigentlich einen direkten Draht. An der Spitze der Dachorganisation von mehr als 200 öffentlichen Musikschulen mit etwa 8000 Lehrkräften und 300 000 Schülerinnen und Schülern steht schließlich eine Politikerin: Als Präsidentin nimmt die Lahrer CDU-Abgeordnete und Justizministerin Marion Gentges (54) repräsentative Aufgaben wahr, während sich der Vorstand um die laufenden Geschäfte kümmert.