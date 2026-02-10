Der Satiriker Nico Semsrott mobilisiert Kulturschaffende für ein neues, unterhaltsames Demo-Format mit ernstem politischen Hintergrund. Nun ist es in Stuttgart angekommen.
Erstmals findet an diesem Samstag, 14. Februar, in Stuttgart nach dem Vorbild von Hamburg oder München eine sogenannte PRÜF-Demo statt. Die Buchstaben stehen für „Prüfung rettet übrigens Freiheit“. Initiator ist der Hamburger Satiriker und ehemalige Europaabgeordnete Nico Semsrott. Ziel der im November gestarteten Aktion ist es, einen Bundesratsbeschluss zur Prüfung aller Parteien herbeizuführen, „die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder gesichert rechtsextrem eingestuft werden“. Die AfD wird dabei nicht namentlich genannt. Erreicht werden soll die Prüfung durch öffentlichen Druck in Form von Demonstrationen in Landeshauptstädten, die im Zwei-Wochen-Rhythmus abgehalten werden. Adressaten sind die jeweiligen Landesregierungen, weil diese via Länderkammer einen solchen Schritt beantragen könnten.