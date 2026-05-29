Prozessionsspinner-Plage von Mallorca bis Süddeutschland

Sie lauern in heimischen Eichenwäldern und an Mallorcas Stränden: Prozessionsspinner vermehren sich rasant. Ihre feinen Brennhaare können allergische Reaktionen auslösen.
Frühlingszeit ist Ausflugszeit. Doch wer aktuell in den Wäldern und Parks von Bayern und Baden-Württemberg unterwegs ist, stößt mitunter auf Warnhinweise: Der Eichenprozessionsspinner breitet sich rasant im Süden Deutschlands aus. Begünstigt durch trocken-warme Frühjahre und intensive Hitzewellen, melden Forstämter eine flächendeckende Plage an Badeseen, und Waldrändern oder auf Friedhöfen.