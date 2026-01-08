Prozesse: White Tiger-Prozess startet ohne Öffentlichkeit

Er soll Kinder und Jugendliche im Internet dazu gebracht haben, sich selbst zu verletzen – bis hin zum Suizid. Der 21-Jährige nannte sich «White Tiger» und steht nun in Hamburg vor Gericht.
Hamburg - Der unter seinem Foren-Namen bekanntgewordene mutmaßliche Pädokriminelle "White Tiger" steht ab Freitag (9.1.) in Hamburg vor Gericht. Da der heute 21-Jährige die mehr als 200 angeklagten Straftaten, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde, selbst noch als Jugendlicher oder Heranwachsender begangen haben soll, findet die Verhandlung vor einer Jugendkammer der Großen Strafkammer des Landgerichts statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.