1 Der verurteilte zweifache Polizistenmörder stand erneut vor Gericht (Archivbild). Foto: Oliver Dietze/dpa

Der verurteilte zweifache Polizistenmörder von Kusel stand erneut vor Gericht. Dieses Mal ging es unter anderem um Jagdwilderei.











Link kopiert



Saarbrücken - Das Landgericht Saarbrücken hat einen weiteren Prozess gegen den verurteilten Polizistenmörder von Kusel eingestellt. Der 40-Jährige stand in einer Berufungsverhandlung unter anderem wegen Jagdwilderei vor Gericht. Nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin hätten sowohl ein Freispruch als auch eine Verurteilung nichts am Urteil des Landgerichts Kaiserslautern auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen zweifachen Mordes geändert. "Was das Strafmaß angeht, ist es für Sie nicht von Bedeutung. Egal, was herauskommt", sagte sie zu dem Angeklagten.