Prozesse: US-Rapper Young Thug kommt auf Bewährung frei

US-Rapper Young Thug kommt auf Bewährung frei.

Ein Prozess gegen den US-Rapper Young Thug wegen Bandenkriminalität nimmt eine überraschende Wende. Der Musiker räumt seine Schuld ein, die Richterin sieht von weiteren Jahren hinter Gittern ab.











Atlanta - Der US-Rapper Young Thug (33) hat sich in einem laufenden Strafprozess wegen Vorwürfen von Bandenkriminalität in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt. Damit nahm das im vorigen Jahr begonnene Verfahren gegen den Grammy-Preisträger ein überraschendes Ende. Die zuständige Richterin in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) verurteilte den 2022 festgenommenen Sänger zu 40 Jahren Haft, die er im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis und die bereits in Haft verbrachte Zeit aber nicht absitzen muss.