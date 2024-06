1 Trump hinter Gittern? Hier besucht der ehemalige US-Präsident einen UFC-Käfigkampf. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Eine Jury hat Trump im Schweigegeld-Prozess in allen Punkten schuldig gesprochen. Im schlimmsten Fall droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren. Kein Problem für den 77-Jährigen?











New York - Der frühere US-Präsident Donald Trump hätte laut eigener Aussage kein Problem damit, ins Gefängnis zu gehen. "Ich bin damit einverstanden", sagte Trump in einem TV-Interview der Sendung "Fox & Friends" beim rechten TV-Sender Fox News - und damit wenige Tage nach seiner Verurteilung in einem Schweigegeld-Prozess. Der 77-Jährige ergänzte mit Blick auf eine mögliche Haftstrafe aber: "Ich denke nicht, dass es die Öffentlichkeit durchgehen lassen würde."