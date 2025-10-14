Prozesse: Möglicher Mittelsmann soll im Block-Prozess befragt werden

1 Der Prozess um die Angeklagte Block (M.l.) soll am Mittwoch in Hamburg fortgesetzt werden. (Archivbild) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Pool/dpa

Eine israelische Sicherheitsfirma soll in der Silvesternacht 2023/24 zwei Kinder aus Dänemark entführt haben. Womöglich bringt eine Zeugenbefragung neue Hinweise zu den Hintergründen.











Hamburg - Im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder am Hamburger Landgericht soll am Mittwoch (9.30 Uhr) ein möglicher Mittelsmann als Zeuge befragt werden. Der Zeuge stellte mutmaßlich Kontakt nach Israel her, wie das Gericht vorab mitteilte. Eine israelische Sicherheitsfirma soll für die Entführung der Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus Dänemark verantwortlich sein. Es sind keine weiteren Zeugen geladen.