Stuttgarter Kickers bei Eintracht Trier Kickers scheitern in der Aufstiegsrunde und bleiben Oberligist

Die Stuttgarter Kickers müssen auch in der kommenden Saison in der Oberliga antreten. In der Aufstiegsrunde kamen die Blauen bei Eintracht Trier nicht über ein 1:1 hinaus und verpassten somit den Sprung in die Regionalliga.