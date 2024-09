Prozesse: Brand in Klinik mit Millionenschaden - Frau vor Gericht

3 Nach einem Brand und einer Bedrohungslage zuckten stundenlang die Blaulichter der Einsatzfahrzeuge vor einer Klinik in Aachen. Dort hat vor dem Landgericht der Prozess gegen die mutmaßliche Täterin begonnen. Die Deutsche ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Ein Feuer in einem Krankenhaus in Aachen richtete schwere Schäden an. Ein Großaufgebot an Rettern war vor Ort. Nun steht eine Frau vor Gericht. Es geht auch um ihre Schuldfähigkeit.











Link kopiert



Aachen - Ein halbes Jahr nach einem Feuer in einem Aachener Krankenhaus mit einem Sachschaden von mindestens 25 Millionen Euro steht eine 66 Jahre alte Frau als mutmaßliche Brandstifterin vor Gericht. Sie ist unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. In dem Verfahren am Aachener Landgericht wird auch geprüft, ob die Frau schuldfähig ist. Derzeit ist die Deutsche in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Im Fall einer Verurteilung könnte eine mehrjährige Haftstrafe verhängt werden.