Prozesse: Berufungsprozess um Todesflug Rio-Paris soll beginnen

228 Menschen starben, als eine Air-France-Maschine 2009 in den Atlantik stürzte. Der Airline und dem Hersteller Airbus wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Sie stehen erneut vor Gericht.
Paris - Mehr als 16 Jahre ist es her, dass eine Air-France-Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris abstürzte und 228 Menschen starben. Ab heute Mittag stehen die Airline und Hersteller Airbus wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor einem Pariser Berufungsgericht. Den Konzernen, die in erster Instanz freigesprochen worden waren, drohen Geldstrafen bis zu 225.000 Euro. Die Verantwortung für den Unglücksflug hatten die Unternehmen von sich gewiesen.