Prozesse: Babys nach Geburt in Müllsäcken erstickt - Mutter verurteilt

Die Frau aus Wittenberg gab an, sie könne sich an nichts mehr erinnern. Dennoch hat das Landgericht in Dessau-Roßlau die Mutter der Zwillingsmädchen nun verurteilt.
Dessau-Roßlau - Wegen des Todes ihrer beiden neugeborenen Zwillinge ist eine 30 Jahre alte Frau aus Wittenberg zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Das Landgericht in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt war nach einem Indizienprozess überzeugt, dass die Frau die Kinder vorsätzlich getötet hatte. Die 30-Jährige hatte die Mädchen nach der Geburt in ihrer Wohnung in Müllsäcke gesteckt und anschließend in eine Badewanne gelegt. Dort erstickten die Kinder dann.