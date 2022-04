Unfall auf B10 bei Göppingen Auto erfasst Arbeiter auf Baustelle und schanzt über Leitplanke

Ein VW-Fahrer ist am Dienstagmittag auf der B10 in Göppingen unterwegs, als ihm offenbar übel wird. Er verliert die Kontrolle über das Auto und gerät in einen Baustellenbereich – mit fatalen Folgen.