Abschluss des zweitägigen Besuchs König Charles und Königin Camilla verabschieden sich von Kanada

Für eine zweitägige Stippvisite war das britische Königspaar nach Kanada gereist. Nach Charles' historischer Thronrede im Parlament in Ottawa und einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten ging es am 27. Mai schon wieder zum Flughafen.