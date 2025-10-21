Prozessbeginn in Landshut: Streit um Rechnungen eskaliert – Mann soll eigene Großmutter angezündet haben

Ein Streit um Rechnungen zwischen einem Mann und seiner Mutter soll derart eskaliert sein, dass der Mann seine Großmutter anzündete. Die Seniorin starb.
Mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger soll ein Mann in Landshut die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter angezündet haben. Die Seniorin erlag knapp vier Wochen nach der Tat ihren schweren Verletzungen. Zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Landshut teilte der Anwalt des 33-jährigen Deutschen mit, sein Mandant werde sich „schweigend verteidigen“. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord sowie versuchte Brandstiftung mit Todesfolge vor.