Eine Mutter und ihre Söhne sterben bei einem Unfall in Esslingen-Weil. Nun beginnt der Prozess. Vor der Verhandlung äußerte sich der Anwalt im Namen der Eltern der gestorbenen Frau.
„Es ist eine große Herausforderung, die Familie hat lange auf den Prozessbeginn gewartet“, sagt Markus Schwab. Bei dem Prozess, von dem der Anwalt spricht, handelt es sich um den schrecklichen Unfall im Oktober 2024 in Esslingen-Weil. Eine 39-jährige Mutter und ihre beiden Söhne im Alter von sechs und drei Jahren wurden damals von einem Auto erfasst und starben. Der mittlerweile 55-jährige Fahrer steht seit Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.