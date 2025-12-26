Prozessbeginn Anfang Februar: Mette-Marit bricht ihr Schweigen über den Skandal um Sohn Marius

Bald muss sich Mette-Marits Sohn Marius vor Gericht verantworten. Nun äußerte sich die norwegische Kronprinzessin erstmals zu der Ausnahmesituation - und übte ihrerseits Kritik an der Berichterstattung.
In rund einem Monat, am 3. Februar des kommenden Jahres, beginnt der Prozess um Mette-Marits (52) ältesten Sohn Marius Borg Høiby (28) - mit 32 Anklagepunkten, darunter mehrfache Vergewaltigung, wird er sich ab dann vor Gericht konfrontiert sehen. Im Rahmen der TV-Dokumentation "Das Jahr mit der Königsfamilie" des Norwegischen Rundfunks (NRK) äußert sich die Kronprinzessin nun erstmals ausführlich zu den schweren Vorwürfen. Im Beisein ihres Mannes Kronprinz Haakon (52) erklärt Mette-Marit unter anderem, wie schwer die Angelegenheit für sie als betroffene Mutter ist und warum sie so lange geschwiegen hat.