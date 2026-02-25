Prozessauftakt zum Klinikum-Skandal: Ex-Führungsduo des Stuttgarter Klinikums weist Vorwürfe zurück

Am Mittwoch hat der mit Spannung erwartete Prozess gegen ehemalige Führungskräfte des Klinikums Stuttgart begonnen. Dabei handelt es sich um den ehemaligen alleine verantwortlichen Betriebsleiter Ralf-Michael Schmitz und den ehemaligen Ärztlichen Direktor Jürgen Graf, heute Vorstandsvorsitzender der Uniklinik Frankfurt. Es geht um verschiedene Taten der Untreue, des versuchten Betrugs, des Betrugs und der Bestechung ausländischer Amtsträger in den Jahren 2013 bis 2016 im Zusammenhang mit offenbar defizitären Geschäften der International Unit, einer Abteilung für ausländische Privatpatienten. Mit auf Anklagebank sitzt noch der im Zeitpunkt des Geschehens zuständige Krankenhausbürgermeister Werner Wölfe.

Ursprünglich sollte auch der Vorgänger Grafs als Ärztlicher Direktor, Claude Krier (77), vor Gericht erscheinen. Die Pressestelle des Landgerichts teilte allerdings auf Anfrage mit, er sei derzeit verhandlungsunfähig. Ob es später zu einer Hauptversammlung komme, sei nicht absehbar.

Noch keine Verfahrensabkürzung

Bettina Künzel, Vorsitzende Richterin der 20. Wirtschaftsstrafkammer und Nachfolgerin von Hans-Jürgen Wenzler, der die bisherigen drei Prozesse im Zusammenhang mit dem Klinikum-Skandal geführt hat, berichtete über ein gemeinsames Erörterungsgespräch mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern. Dabei sei von Verteidigerseite die Möglichkeit einer Abkürzung des Verfahrens angesprochen worden. Damit ist in der Regel der Versuch verbunden, eine Haftstrafe, meist durch eine hohe Geldzahlung, zu verhindern. So ein Deal kommt nach Aussage für die Staatsanwaltschaft derzeit aber ebenso wenig in Betracht wie für die Kammer, so Künzel. Es gelte den Verlauf der Verhandlungen abzuwarten.

Werner Wölfle (li.) begrüßt im Gerichtssaal Jürgen Graf- Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Von Relevanz dürfte in diesem Zusammenhang sein, dass die Staatsanwaltschaft sich in den vergangenen Jahren erfolgreich bemüht hat, dass Untergebene des angeklagten Führungsduos für ihre Arbeit im Klinikum zu Haftstrafen mit und ohne Bewährung sowie zu hohen Geldstrafen verurteilt wurden. So wurde einer Ex-Mitarbeiterin sogar die Beamtenpension gestrichen. Zwei Patientenbetreuer, die im Klinikum ein- und ausgingen, mussten sogar bis zu fünf Jahre ins Gefängnis. Gegen einen, sich mittlerweile wieder in Freiheit befindlichen Deutschen führt das Klinikum Stuttgart aktuell in Hamburg einen Zivilprozess. Es geht um den Ausgleich einer Forderung von rund 830 000 Euro, die der Geschäftsmann vom Klinikum für die Vermittlung von Patienten erhalten hatte.

Libysche Kriegsversehrte in Stuttgart

Den ehemaligen Führungskräften wird vorgeworfen, bei der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung insbesondere zweier Projekte namens Libyen und Kuwait AI Razi durch die „International Unit“ mitgewirkt zu haben. 372 Kriegsversehrte einer libyschen Bürgerkriegsmiliz wurden im Klinikum und an anderen Standorten gegen 18,9 Millionen Euro Vorkasse medizinisch behandelt – sie erhielten entgegen ohne vertragliche Regelung auch Kost und Logis und reichlich Taschengeld. Dabei machten mehrere an diesem Deal Beteiligte ihren Schnitt, indem Sie Hunderttausende Euro für sich abzweigten. Die defizitäre städtische Tochter profitierte dabei durch stark überhöhte Behandlungskostenabrechnungen durch Täuschung des libyschen Kostenträgers.

Stuttgarter Ärzte in Kuwait

Beim Projekt Kuwait-AI Razi ging es um die Entsendung von Klinikum-Ärzten an den Golf für die Dauer von drei Jahren mit einer Vertragssumme von rund 46 Millionen Euro. Dabei sollen die Angeklagten allerdings für sich behalten haben, dass die erforderliche Anzahl von Orthopäden gar nicht zur Verfügung stehen und man sich mit externen Medizinern behelfen würde. Einer Kontaktfirma in Kuwait wurde eine Provision von 7,8 Millionen Euro bezahlt, mit der sie Mitglieder des Gesundheitsministeriums bestochen haben sollen, um trotz unzureichender Dienstleistungen möglichst hohe Zahlungen fürs Klinikum zu erreichen. Drei Personen wurden in Kuwait dafür zu langen Haftstrafen mit Zwangsarbeit verurteilt.

Schmitz und Graf wird unter anderem vorgeworfen, einige Schmiergeldzahlungen schriftlich angewiesen zu haben. Sie dürften aussagen, von der Rechtmäßigkeit der Vereinbarung ausgegangen zu sein, die der Ex-Abteilungsleiter allerdings gar nicht hätte treffen dürfen. Dafür hätte wegen des hohen Betrags – ursprünglich waren sogar 12,6 Millionen Euro an die kuwaitische Firma Aryak vereinbart – aber der Gemeinderat seinen Segen geben müssen. Er wurde nur nie gefragt.

Die 20. Wirtschaftsstrafkammer mit der Vorsitzenden Richterin Bettina Künzel (Mitte) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Ex-Betriebsleiter Schmitz , der nach eigener Aussage fälschlicherweise all die Jahre als Geschäftsführer bezeichnet worden sei, wies die erhobenen Vorwürfe zurück. Er habe sich bei den beiden Projekten „nichts zuschulden kommen lassen“. Die Anklage belaste ihn seit vielen Jahren, er sei jetzt chronisch krank. Schmitz erklärte, mit der Steuerung und strategischen Neuausrichtung des Großklinikums, der Fusion mehrerer Krankenhäuser, dem Neubau am Standort Katharinenhospital und der Reduzierung des Defizits des Klinikums voll ausgelastet gewesen zu sein. Die Verantwortung für die International Unit habe er an den Ärztlichen Direktor, erst Krier, dann Graf, delegiert und wähnte sie in guten Händen.

Er sei anders als Oberbürgermeister, Bürgermeister und die IU-Verantwortlichen bis auf eine Ausnahme nie in die arabischen Zielländer gereist und sei selbst als Chef des Hauses nie zur Begrüßung ausländischer Delegationen eingeladen worden. Schmitz betonte, er habe gegenüber Bürgermeister Wölfle Rechenschaft ablegen müssen, und dieser gegenüber dem gemeinderätlichen Krankenhausausschuss. Er wies darauf hin, dass Präsentationen zu Leistungen der IU in diesem Gremium von Wölfle 2012 gestrichen worden seien.

Graf befürchtet Jobverlust

Jürgen Graf machte deutlich, seinen Job als Vorstandschef der Uniklinik Frankfurt zu verlieren, sollte er in diesem Verfahren verurteilt werden. Ohne seine Familie hätte er die schweren letzten Jahre nicht überstanden. Er verwies auf seine umfangreichen beruflichen Erfolge und ehrenamtlichen Tätigkeiten und Leistungen in unzähligen gemeinnützigen Organisationen, für die er mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet worden sei. Wie Schmitz zeichnete er ein Bild von sich als Verantwortlicher mit Aufgabengebieten, die nur mit 16-Stunden-Tagen und Wochenendarbeit zu bewältigen gewesen seien. Er sei froh gewesen, dass sein Vorgänger Krier mittels Beratervertrags weiter für die IU zuständig sein wollte.

„Ich wollte mich nicht in die erfolgreichen Geschäfte der IU einmischen“, so Graf. Sie habe einen positiven, energiegeladenen Eindruck“ auf ihn gemacht. Er habe die Vorgehensweise auch nicht hinterfragt. Zu den Vorwürfen will sich Graf in der nächsten Sitzung am 6. März äußern. Werner Wölfles Verteidiger Markus Bessler sagte für diesen Termin zu, die Vorwürfe schriftlich zurückzuweisen. Dafür sei nur eine „überschaubare Zeit“ nötig. Wölfle wird unter anderem vorgeworfen, Graf eine höhere Abfindung als nötig zugestanden zu haben.

Chaotische Verhältnisse im Klinikum

Die 20. Kammer sieht zwar bisher im ehemaligen Leiter der IU, der bereits zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt wurde, den Haupttäter. Der Verurteilte ließ aber in unzähligen Verhören keinen Zweifel daran, dass man ihm freie Hand ließ, bis es nicht mehr ging. Die Steuerfahndung brachte an den Tag, dass kollektive Verantwortungslosigkeit und organisatorisches Chaos im Klinikum – nicht nur in der Internationalen Abteilung – dessen Vorgehen begünstigten. Zeugen bestätigten: In der Finanzabteilung wurden sogar Bedenken zurückgestellt, wenn auf „Fresszetteln“ die Auszahlung von Bargeld in sechsstelliger Höhe gefordert wurde – solange darauf „sachlich und rechnerisch richtig“ stand.