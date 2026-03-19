Ein 16-Jähriger stirbt nach Messerstichen in einem Supermarkt in Lemgo bei Bielefeld. Womöglich war der Jugendliche ein Zufallsopfer. Gegen einen 33-Jährigen hat ein Mordprozess begonnen.
Detmold - Fünf Monate nach tödlichen Messerstichen auf einen 16-Jährigen in einem Supermarkt in Lemgo bei Bielefeld hat ein Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer begonnen. Am Landgericht Detmold ist ein 33-jähriger Deutscher wegen Mordes angeklagt. Er soll dem Schüler im vergangenen Oktober nach einem kurzen Kontakt auf dem Parkplatz ins Geschäft gefolgt sein und dort vor den Augen von zwei Kunden zweimal auf ihn eingestochen haben. Der Fall schockierte bundesweit.