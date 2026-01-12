Prozessauftakt in Ulm: Benzin-Attacke nach Zechgelage in Göppinger Flüchtlingsheim​

Angeklagt wegen versuchten Mordes: Ein 49-Jähriger soll in einer Asylunterkunft einen Mann mit Kraftstoff übergossen haben. Vor Gericht nennt er ein überraschendes Motiv.
In Fuß- und Handfesseln wird der Angeklagte in den Saal des Ulmer Landgerichts geführt. Über dem schütteren, kurzen Haar trägt er eine braune Mütze. Der 49-jährige Ukrainer muss sich vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten. Nach Ansicht des Staatsanwalts Robert Simon, der die Anklage verlas, soll der Ukrainer am 7. Mai 2025 nach einem Zechgelage, das im Streit endete, einen völlig betrunken auf dem Bett sitzenden Mitbewohner in der Asylbewerberunterkunft in der Stuttgarter Straße in Göppingen mit Benzin übergossen haben. Der Angeklagte sei nur durch das Eingreifen von zwei Security-Mitarbeitern gestoppt worden. Deshalb habe er „in unbarmherziger Weise zumindest billigend in Kauf genommen“, dass der Mitbewohner durch entzündetes Benzin extreme Schmerzen erleiden oder sterben könne, sagte der Staatsanwalt. Daher werde die Tat als versuchter Mord gewertet.