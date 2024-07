Prozessauftakt in Stuttgart: Mit Pistole und Machete Opfer bedroht

1 Die Polizei hatte bei einem 45-Jährigen Waffen sichergestellt. Foto: dpa/Soeren Stache

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 45-jähriger Mann wegen Raubes, Erpressung und Verstoßes gegen das Waffengesetz im Rems-Murr-Kreis verantworten. Der Mann wurde in Winnenden gestellt, die Polizei entdeckte bei ihm auch einen Elektroschocker.











Link kopiert



Nur gut eine Viertelstunde lang hat der Prozessauftakt wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und Verstoßes gegen das Waffengesetz vor der 18. Großen Strafkammer gegen einen 45-jährigen Mann gedauert. Nach der Anklageverlesung wurde der Prozess unterbrochen, da der vom Gericht bestellte Sachverständige verhindert war. Auch am zweiten Prozesstag am 7. August wird das so sein, demnach wird das Verfahren voraussichtlich erst vom 23. August an in seine entscheidende Phase gehen. Das Urteil soll dann am 30. August verkündet werden.