Mit einer Tasche voller Geld spazierte eine Frau im Herbst 2022 aus dem Gebäude einer Stuttgarter Werttransport-Firma. Nun ist der Mann angeklagt, der den Coup geplant haben soll.
Geldbündel in eine Sporttasche oder eine Schachtel stecken und ohne viel Tamtam zum Ausgang rausgehen: Auf diese verblüffend einfache Art und Weise hat eine Frau im Oktober 2022 bei einer Stuttgarter Geldtransport-Firma rund 1,3 Millionen Euro entwendet. Sie kam dafür für drei Jahre hinter Gitter. Nun ist ein weiterer mutmaßlicher Täter dieses Millionen-Coups am Stuttgarter Landgericht angeklagt: der mutmaßliche Drahtzieher hinter der Aktion.