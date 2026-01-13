Mit einer Tasche voller Geld spazierte eine Frau im Herbst 2022 aus dem Gebäude einer Stuttgarter Werttransport-Firma. Nun ist der Mann angeklagt, der den Coup geplant haben soll.

Geldbündel in eine Sporttasche oder eine Schachtel stecken und ohne viel Tamtam zum Ausgang rausgehen: Auf diese verblüffend einfache Art und Weise hat eine Frau im Oktober 2022 bei einer Stuttgarter Geldtransport-Firma rund 1,3 Millionen Euro entwendet. Sie kam dafür für drei Jahre hinter Gitter. Nun ist ein weiterer mutmaßlicher Täter dieses Millionen-Coups am Stuttgarter Landgericht angeklagt: der mutmaßliche Drahtzieher hinter der Aktion.

Der 32-Jährige soll auf die Frau gewartet haben – hollywoodreif in einem Fluchtwagen. Mit dem Auto soll er dann die Flucht angetreten haben – erst nach Wien, von Österreich aus nach Serbien. Im Verfahren gegen die damalige Mitarbeitende der Geldtransportfirma kam zur Sprache, dass der Frau ein Leben im Luxus auf dem Balkan versprochen worden war.

Daraus wurde nichts. Die Frau kam zurück nach Deutschland und gestand reuig. Das brachte ihr ein vergleichsweise mildes Urteil ein. Sonst hätte sie eventuell doppelt so lange ins Gefängnis müssen, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung.

Die Frau mit der Sporttasche kehrt reuig zurück und stellt sich

Das Landgericht Stuttgart verhandelt zum wiederholten Mal im Fall des Diebstahls. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Der Mann soll das meiste Geld behalten haben. In ihrem Prozess sagte die Frau damals, sie habe 20.000 Euro bekommen. 5000 Euro musste sie für die Reise von Wien auf den Balkan zahlen. Nach wenigen Wochen hatte sie den erhaltenen Anteil aufgebracht und kam nach Deutschland zurück, stellte sich den Ermittelnden. Ein zweiter Mann war damals ebenfalls beteiligt, er soll die Flucht organisiert haben. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Beim dritten Prozess in der Sache des Millionen-Diebstahls ist vor allem eine Frage spannend: Wird sich klären lassen, wo die Beute gelandet ist? In der Pressemitteilung zur Festnahme des nun Angeklagten im vergangenen August klang es noch nach einem großen Rätsel: „Die Ermittlungen zum Verbleib des Gelds dauern an“, hieß es.