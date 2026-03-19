Prozessauftakt in Detmold: Angeklagter gesteht tödlichen Messerangriff auf Schüler

Eine Messerattacke mitten in einem Supermarkt in Lemgo bei Bielefeld und vor Zeugen: Das 16-jährige Opfer ist sofort tot. Zu Beginn des Mordprozesses hat der 33-jährige Angeklagte die Tat gestanden.
Detmold - Fünf Monate nach tödlichen Messerstichen auf einen 16-Jährigen in einem Supermarkt in Lemgo bei Bielefeld hat der Angeklagte die Tat gestanden. Zu Beginn des Mordprozesses gegen den mutmaßlichen Angreifer am Landgericht Detmold sagte der 33-jährige Deutsche, er habe zweimal auf den Jugendlichen eingestochen.