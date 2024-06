1 Nach dem Anschlag von Altbach sind weitere Handgranaten aufgetaucht. Nun hat ein Prozess dazu begonnen.Foto: dpa/Schmidt (Archiv) Foto:

Vier Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Sie werden einer Bande zugerechnet.











Als vor einem Jahr in Altbach (Kreis Esslingen) eine Handgranate auf einen Friedhof geworfen wurde, war das der Höhepunkt einer seit Längerem schwelenden Gewaltserie in der Region Stuttgart. Um Haaresbreite entging die Beerdigungsgesellschaft auf dem Altbacher Friedhof einem Blutbad – weil der Angreifer beim Werfen einen Baum traf und so die Gruppe verfehlte. Dennoch wurden 15 Personen verletzt. Wie kommen die gewaltbereiten Gruppierungen an Waffen, die aus dem Krieg auf dem Balkan stammen? Das ist eine der Fragen, die damals aufkam. Und: Was haben die Banden noch zur Verfügung? Etliche Waffen sind seither gefunden worden – auch weitere Handgranaten.