Prozess zu versuchtem Mord in Ludwigsburg: Mit Messer bewaffnet in die Wohnung der Ex-Freundin eingebrochen?

1 Das Tatmesser soll eine neun Zentimeter lange Klinge gehabt haben. (Symbolbild) Foto: dpa

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich seit Donnerstag ein 33-jähriger Ludwigsburger wegen versuchten Mordes verantworten. Er habe den neuen Partner seiner Ex-Freundin aus Eifersucht töten wollen. Den Vorwurf weist der Mann jedoch von sich.











Link kopiert



Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts hat kräftige tätowierte Oberarme, aber er wirkt sanft und spricht leise, wenn er redet. Ein gänzlich anderes Gesicht hat er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft jedoch am frühen Morgen des 5. Mai vergangenen Jahres gezeigt. Laut Anklage stieg er in stark alkoholisiertem Zustand gegen 6.30 Uhr auf den Balkon der Wohnung seiner Ex-Freundin in Ludwigsburg und hebelte die Balkontür mit einem Schraubenzieher auf. Als er im Schlafzimmer den neuen Partner der Frau neben ihr im Bett gesehen habe, soll er aus Wut und Eifersucht mit einem Messer mit einer neun Zentimeter langen Klinge in Richtung Hals des 32-Jährigen gestochen haben.