Prozess zu Vergiftungen: Zeuge schildert Zustand des vergifteten Ersthelfers

Im Prozess um einen versuchten Mord auf der Rettungswache Vaihingen/Enz am Landgericht Heilbronn sind weitere Details ans Licht gekommen.
Am sechsten Tag im Prozess gegen eine Ex-Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die versucht haben soll, Kollegen mit Medikamenten zu vergiften, hat ein neutraler Zeuge nochmals die dramatischen Folgen der Vergiftung eines Rettungssanitäters geschildert. Der 30-Jährige, der bei der Feuerwehr in Freudental Dienst tut und am 4. Oktober 2023 als Ersthelfer zu einem Einsatz nach Hohenhaslach gefahren war, berichtete, der betroffene Sanitäter habe schon beim Aussteigen aus dem Rettungswagen „komisch gewirkt“. Sein Kollege habe zu ihm gesagt, dem Mann ginge es gar nicht gut.