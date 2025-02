Prozess zu Polizistenmord in Mannheim: Der Angeklagte will sich doch zur Tat äußern

Der Angeklagte will sich doch zur Tat äußern

Prozess zu Polizistenmord in Mannheim

1 Die Polizei ehrte ihren getöteten Kollegen in Mannheim auch mit einem Trauermarsch. Foto: dpa

Der mutmaßliche Mörder des Polizisten Rouven Laur wird am zweiten Prozesstag in Mannheim zu seinem Lebensweg befragt. Eine Zwischenbemerkung lässt dabei aufhorchen.











Link kopiert



Unaufgeregt, akkurat gekleidet in weißem Hemd und schwarzer Hose, höflich und mit sanftem Ton: So erzählt der 26-jährige Sulaiman A. am Donnerstag seinen Lebenslauf auf Fragen des Senats am Oberlandesgericht Stuttgart. Einmal geht sein Anwalt kurz dazwischen. Bei der Frage, warum er eine Beurlaubung von der Abendschule haben wollte, soll er nichts sagen. Das komme später, wenn er „zur Sache“ sprechen werde.