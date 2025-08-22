Verschmähte Liebe? Ein 25 Jahre alter Mann soll seine als Altenpflegerin arbeitende Ex-Freundin erstochen und in den Neckar geworfen haben. Jetzt steht er vor Gericht.
Ein Leichenfund im Neckar hat in Fellbach und Remseck im Herbst vergangenen Jahres Entsetzen ausgelöst. Die im Wasser treibende Frau war von einem Spaziergänger am Landungssteg in Oeffingen entdeckt worden, getötet durch drei wuchtige Stiche mit einem langen Messer in die Brust. Jetzt soll das Landgericht Stuttgart klären, weshalb Nicole M. sterben musste – und ob tatsächlich Eifersucht das Motiv für die Gewalttat war.