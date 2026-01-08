Prozess wegen versuchen Mordes: Ist „Ehre“ ein Teil des Motivs?

Intensiv auf Motivsuche ist das Landgericht Ulm in dem Prozess gegen einen 34-Jährigen mit irakischer Staatsbürgerschaft, dem versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen wird.
Warum gab es die Schießerei in der Pappelallee am 17. Mai, bei der ein 24-Jähriger einen Steckschuss erlitten hat? Die „Ehre“ blitzt jetzt als mögliches Motiv auf. Nämlich die Ehre des ominösen Onkel S., der schon seit Jahren in der Türkei lebt, weil er abgeschoben wurde, der aber von der Ex-Freundin des Angeklagten als Helfer eingeschaltet werden sollte. Ihr Ex-Mann war, als er nach einer vorangegangenen Haftstrafe wieder auf freiem Fuß war, vor dem Haus ihrer Mutter aufgetaucht, als sie dort mit ihrem jetzigen Freund auf Besuch war – dies trotz Annäherungsverbot.