Am Landgericht wird der Vorwurf einer Vergewaltigung aufgearbeitet.

In einem Vergewaltigungsprozess hat der Angeklagte über seine Beziehungen und die Flucht nach Deutschland erzählt. Dabei gibt der Mann tiefe Einblicke. Aber was sagt er zum Tatvorwurf?









Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts ist erst 43 Jahre alt, aber der graue Bart und die grauen Haare sowie sein vom Leben gezeichnetes Gesicht verleihen ihm die Züge eines weitaus älteren Mannes. Am zweiten Tag des Prozesses, in dem ihm die Staatsanwaltschaft die mehrfache Vergewaltigung seiner Ehefrau in Flüchtlingsunterkünften in Sigmaringen und Weinstadt vorwirft, hat der Mann – immer wieder von Weinkrämpfen unterbrochen – vom Leben in Syrien und den Hindernissen rund um seine nach islamischem Recht geschlossene Ehe berichtet.