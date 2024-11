Prozess wegen Spionage in London: Patch Barracks in Stuttgart im Auftrag von Jan Marsalek ausspioniert?

Patch Barracks in Stuttgart im Auftrag von Jan Marsalek ausspioniert?

Prozess wegen Spionage in London

1 Die „Patch Barracks“ in Stuttgart-Vaihingen sollen im Visier von Spionen gewesen sein. Foto: imago images/ARNULF HETTRICH

Die Aufregung war enorm: Der frühere Wirecard-Vorstand Marsalek soll einen russischen Spionagering aus mehreren Bulgaren in Großbritannien angeleitet haben. Auch die „Patch Barracks“ in Stuttgart spielen eine Rolle.











In London hat ein Prozess gegen drei Bulgaren begonnen, die für Russland spioniert haben sollen - auch im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Sie bestreiten das. Zwei weitere Bulgaren räumten hingegen bereits vor Prozessbeginn Spionagevorwürfe ein, wie zum Auftakt des Verfahrens am Strafgerichtshof Old Bailey bekannt wurde.