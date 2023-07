1 Das Landgericht spricht den Inspekteur der Polizei frei. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Stuttgarter Landgericht hat Andreas Renner, den Inspekteur der Polizei, vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen. Nun geht es trotzdem um seine berufliche Zukunft.









Am Ende war die Lage für die 5. Große Strafkammer unter Volker Peterke doch nicht eindeutig genug: Anders als die Staatsanwaltschaft sahen es der Vorsitzende Richter, seine Beisitzerin und die zwei Schöffinnen nicht als erwiesen an, dass Andreas Renner eine Kollegin im November 2021 sexuell genötigt haben soll. Er wurde am Stuttgarter Landgericht freigesprochen.