Wegen des sexuellen Missbrauchs junger Nachwuchstalente ist ein Erzieher zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Betroffen war offenbar nicht nur ein beim FSV Waiblingen kickendes Kind.









Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von mindestens zwei jungen Fußballtalenten ist ein langjähriger Jugendtrainer vom Amtsgericht in Waiblingen am Mittwoch zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der mittlerweile 39 Jahre alte Erzieher hatte zuletzt beim FSV Waiblingen das Training angeleitet, war aber schon bei mehreren Fußballvereinen in der Region aktiv. Unter anderem zählten durchaus namhafte Clubs wie 07 Ludwigsburg und die TSG Backnang, aber auch der in der Kreisliga kickende SV Massenbachhausen bei Heilbronn zu seinen Trainerstationen.