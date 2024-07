Prozess wegen mehrfachen Bandendiebstahls: Tresorknacker mittels Gesichtserkennungssoftware identifiziert

1 Ziel der Einbrecher: Eine McDonalds-Filiale in Leonberg – und ihr Tresor. Foto: dpa/Arno Burgi

Am zweiten Tag des Prozesses gegen einen 41-jährigen Mann wegen mehrfachen Bandendiebstahls hat ein Kriminalbeamter die Anklagevorwürfe in weiten Teilen bestätigt. Laut Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte der lange gesuchte fünfte Mann einer Bande, die im Januar 2021 einen spektakulären Einbruch bei McDonalds in Leonberg begangen hat. Das Quintett brach eine Tür auf und hebelte den Tresor mit Brecheisen aus der Wand. Den mehr als 300 Kilogramm schweren Tresor transportierten sie anschließend mit einem Hubwagen der Firma ab. Als sie anschließend den Tresor in einer Autowerkstatt mit einem Trennschleifer öffnen wollten, wurden vier Täter von der Polizei auf frischer Tat ertappt und vom Landgericht Stuttgart im Herbst 2021 zu mehrjährigen Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fast fünf Jahren verurteilt.