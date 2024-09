Prozess wegen Drogenhandels: Selbst bei einem Geständnis droht lange Haft

1 Auf 340 000 Euro schätzt die Staatsanwaltschaft den Gewinn beim Drogenhandel von zwei Angeklagten. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im Landgerichtsprozess wegen schwunghaften Drogenhandels unter anderem in Schwaikheim haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Vorstellungen ausgetauscht. Es geht um 100 Kilogramm Kokain, Amphetamine und Marihuana.











Der Prozess gegen zwei 26 und 21 Jahre alte Männer aus Pforzheim, die laut Staatsanwaltschaft einen schwunghaften Handel mit 100 Kilogramm Kokain, Amphetaminen und Marihuana in Süddeutschland aufgezogen haben und auch in Schwaikheim tätig gewesen sein sollen, dürfte sich in die Länge ziehen. Am zweiten Verhandlungstag gab der Vorsitzende Richter Johannes Steinbach das Ergebnis von Gesprächen hinter verschlossenen Türen bekannt. Demnach ist es noch nicht zu einer Verständigung über einen Strafrahmen gekommen, da der Sachverhalt unterschiedlich gedeutet werden könne.