Prozess wegen Bestechlichkeit: Grünen-Gemeinderätin richtet über Ex-Polizei-Inspekteur

Der Ex-Spitzenpolizist muss bald wieder vor Gericht, diesmal wegen Bestechlichkeit. Vorsitzende der Strafkammer ist eine Ludwigsburger Ortspolitikerin – ein Problem?
Es ist ein Prozess, der auf großes öffentliches Interesse stoßen wird. Zum zweiten Mal verhandelt das Landgericht Stuttgart in diesem Jahr gegen den einstigen Inspekteur der baden-württembergischen Polizei. Im ersten Verfahren war der ehedem ranghöchste, derzeit suspendierte Beamte vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen worden. Für die zuständige Strafkammer war es nicht zu beweisen, dass er eine junge Polizistin bei einem Kneipenabend bedrängt habe. Angesichts einer Videoaufnahme, die den offenkundig einvernehmlichen Austausch von Intimitäten zeigte, hatte sie erhebliche Zweifel an deren Aussage. Vom Bundesgerichtshof wurde das Urteil später bestätigt.