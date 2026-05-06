Prozess vor dem Landgericht: Toter Rentner in Stuttgart – was genau ist in der Tiefgarage geschehen?

Nach dem Tod eines Rentners in Stuttgart-Stammheim, sagt der Angeklagte, er habe sich nur gewehrt. Der Staatsanwalt fordert sechs Jahre Haft, die Verteidigung einen Freispruch.
Für den Angeklagten ist es der Tag, an dem er zum letzten Mal die Möglichkeit hat, sich zum tödlichen Schlag in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Stammheim zu äußern. Er lässt diese Chance verstreichen. In seinen letzten Worten sagt der 30-Jährige lediglich, dass es ihm wirklich leid tue, dass sein ehemaliger Nachbar gestorben sei. „Das war nicht mein Wille“. Angeklagt ist der Mann wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Es ist der vorletzte Verhandlungstag am Landgericht Stuttgart