Prozess vor dem Landgericht: Bizarrer Streit um ein Video von Josefa von Hohenzollern

In einem Comic erzählt die Bürgermeisterin von Leonberg die „erfundene Geschichte“ von der Turmhüterin Clara. OB Cohn sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und klagt.
Eine Erklärung für die Wähler wollte Josefa von Hohenzollern-Emden im Juni geben, als sie ein knapp sechsminütiges Video auf ihrem Facebook- und Instagram-Profil hochlud. Das war jetzt Gegenstand eines Prozesses am Landgericht Stuttgart. „Ich bin während des Wahlkampfs oft gefragt worden, warum ich seit gut zwei Jahren nicht mehr im Rathaus arbeite. Mit diesem Video wollte ich eine Antwort in künstlerischer Form geben“, sagte die Erste Bürgermeisterin von Leonberg.