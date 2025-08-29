Prozess vor dem Landgericht: Bizarrer Streit um ein Video von Josefa von Hohenzollern

In einem Comic erzählt die Bürgermeisterin von Leonberg die „erfundene Geschichte“ von der Turmhüterin Clara. OB Cohn sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und klagt.

Eine Erklärung für die Wähler wollte Josefa von Hohenzollern-Emden im Juni geben, als sie ein knapp sechsminütiges Video auf ihrem Facebook- und Instagram-Profil hochlud. Das war jetzt Gegenstand eines Prozesses am Landgericht Stuttgart. „Ich bin während des Wahlkampfs oft gefragt worden, warum ich seit gut zwei Jahren nicht mehr im Rathaus arbeite. Mit diesem Video wollte ich eine Antwort in künstlerischer Form geben“, sagte die Erste Bürgermeisterin von Leonberg.

Der kurze Film, den sie mithilfe einer KI-Software generiert hat, handelt von einer fiktiven Löwenstadt und dem Konflikt zwischen einer Turmhüterin Clara und dem Obersten im Rat. Das Ganze wird als „erfundene Geschichte“ bezeichnet, doch nach Ansicht der Richter war unschwer zu erkennen, dass es in diesem Film um den langjährigen Streit zwischen dem Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn und seiner von ihm mit einem Dienstverbot belegten Stellvertreterin ging.

OB Cohn hatte Ende Juni über seinen Anwalt die Löschung des Videos wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte verlangt und musste damit gleich zu Beginn des Prozesses einen ersten Rückschlag hinnehmen. „Ein Gesamtverbot würde zu weit gehen. Man kann nur verbieten, was rechtswidrig ist, sonst wäre es ein Eingriff in die Meinungsfreiheit“, betonte der Vorsitzende Richter. Sehr ausführlich wurden dann vier Aussagen aus dem Video kontrovers diskutiert – in zumeist sehr sachlicher Atmosphäre.

Zum einen ging es um den Vorwurf, Cohn habe einen Blitzer stilllegen lassen, weil er von diesem selbst geblitzt worden sei. Hier argumentierte der OB, die mobile Anlage sei außer Betrieb genommen worden, da sie technische Mängel gehabt habe und die Herstellerfirma eine entsprechende Empfehlung bundesweit ausgesprochen habe.

Im Leonberger Rathaus kehrt keine Ruhe ein. Foto: Simon Granville

In dem Video stecke jedoch der indirekte Vorwurf, er habe Amtsmissbrauch betrieben. Zudem werde ihm versteckt vorgeworfen, er gefährde mit seiner Fahrweise Kinder, da der Blitzer in der Nähe eines Kindergartens aufgestellt war. „Zum damaligen Zeitpunkt war er aber erst im Bau“, betonte Cohn.

Josefa von Hohenzollerns Rechtsanwalt Stephan Baur war der Meinung, es handle sich um eine wertende Schlussfolgerung, die von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen sei. Zudem habe es einen anderen Kindergarten in der Nähe des Blitzers gegeben, der in Betrieb gewesen sei.

Zweiter Streitpunkt war die Aussage im Video, „Dann wollte der Oberste im Rat auch noch, dass sein Knöllchen verschwindet“. Auch dies sah Anwalt Baur von der Meinungsfreiheit gedeckt: „Man darf dies nicht isoliert betrachten, sondern im Zusammenhang damit, dass der OB geblitzt wurde, der Blitzer abgeschaltet und er dann Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt hat und es einen Prozess am Amtsgericht gab.“ Der Vorsitzende Richter sah in der Aussage „ eine gewisse Heimlichkeit“ mitschwingen, „dass etwas unter der Decke gehalten werden solle.“

Dienstanweisung wegen Gasknappheit

Beim dritten strittigen Punkt aus dem Video, „Turmwächterin Clara habe nach 20 Uhr nicht mehr im Palast des Rathauses arbeiten dürfen“, stellten sich die Richter offenbar auf die Seite des OB. Im Video werde nicht erwähnt, dass es sich um eine allgemeine Dienstanweisung Cohns gehandelt habe, die alle Mitarbeiter betraf. „Dann taugt dieser Punkt nicht als Kritik“, sagte der Vorsitzende Richter. Cohn erklärte, die Dienstanweisung habe er im Zusammenhang mit der Gasknappheit nach dem Beginn des Ukraine-Krieges erlassen, und um seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nachzukommen.

Eher auf die Seite von Josefa von Hohenzollern stellten sich die Richter beim vierten Punkt, bei dem es um die „Beobachtung der Briefmeisterin“ ging, als wäre „Clara eine Top-Agentin auf geheimer Mission“. Das sei für einen konkreten Vorwurf zu unspezifisch und funktional gestaltet.

Ein Urteil will das Gericht am 25. September verkünden. Praktische Auswirkungen hat es nicht mehr, da Josefa von Hohenzollern das Video auf Bitten der Kammer bereits dauerhaft vom Netz genommen hat. Eine wirksame Einigung scheiterte aber an Meinungsverschiedenheiten über die Prozesskosten, OB Cohn beharrte auf einem Urteil.

Er selbst will sich bis zum Urteil nicht zu dem Prozess äußern. Josefa von Hohenzollern zeigte sich hingegen zufrieden: „Das Video haben die interessierten Leonberger Bürger gesehen. Ich leide unter dem Streit mit dem OB im Wahlkampf, aber der Prozess hat meine Reputation weitgehend wiederhergestellt.“