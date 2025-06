Prozess von Sean Diddy Combs: Zu viel Blickkontakt: Richter erwägt Saalverweis

1 Sean "Diddy" Combs muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Im Prozess von Sean "Diddy" Combs hat der Richter den gefallenen Rap-Mogul scharf verwarnt, nachdem dieser mehrfach versucht hatte, mit den Geschworenen zu kommunizieren. Bei Wiederholung droht der Ausschluss aus dem Gerichtssaal.











In der vierten Woche im Strafprozess gegen Sean "Diddy" Combs (55) geht es weiterhin hoch her. Richter Arun Subramanian musste den angeklagten Rap-Mogul am Donnerstag scharf rügen, nachdem dieser wiederholt versucht hatte, mit den Geschworenen in Kontakt zu treten. Während der Vernehmung einer Zeugin soll Combs gezielt zu den Jurymitgliedern geblickt und dabei wiederholt genickt haben, berichtet unter anderem der britische "Guardian".