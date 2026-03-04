Prozess: Urteil im Prozess gegen Kinderpsychiater Winterhoff erwartet

Der Psychiater soll jungen Patienten ohne medizinische Notwendigkeit Psychopharmaka verordnet haben – die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung. Er bestreitet die Vorwürfe.
Bonn - Im Prozess gegen den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff wegen gefährlicher Körperverletzung will das Bonner Landgericht am Mittwoch (12.00 Uhr) das Urteil sprechen. Laut Anklage soll er Kindern und Jugendlichen ohne medizinische Notwendigkeit ein ruhigstellendes Psychopharmakon verordnet haben. Der 71-Jährige bestreitet die Vorwürfe.