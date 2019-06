1 Der Staatsanwalt fordert für den 58-Jährigen Sicherungsverwahrung. Foto: picture alliance/dpa

Freiburg - Nach dem mehr als fünf Jahre langen Verschwinden des Teenagers Maria aus Freiburg hat die Staatsanwaltschaft für den rund 40 Jahre älteren Begleiter des Mädchens sieben Jahre und drei Monate Gefängnis sowie anschließende Sicherungsverwahrung gefordert.

Der 58 Jahre alte Deutsche aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen habe sich der schweren Kindesentziehung schuldig gemacht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft nach den Plädoyers vor dem Landgericht Freiburg am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem habe er das Mädchen in mehr als 100 Fällen sexuell missbraucht.

Das Urteil will das Gericht öffentlich am 9. Juli verkünden

Der Mann war laut Anklage im Mai 2013 mit der damals 13-jährigen Maria aus Freiburg ins Ausland geflüchtet, ohne dass deren Eltern von dem Plan wussten oder einverstanden waren. Bei einer Verurteilung mit Sicherungsverwahrung würde er zum Schutz der Allgemeinheit nach Absitzen der Gefängnisstrafe hinter Gittern bleiben. Das Urteil will das Gericht öffentlich am 9. Juli (15.00 Uhr) verkünden.

Die Plädoyers am Freitag wurden Gerichtsangaben zufolge zum Schutz von Persönlichkeitsrechten unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Über Details wurde daher nichts bekannt. Der Verteidiger des Angeklagten wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Sein Mandant war im vergangenen Sommer in Italien festgenommen worden, nachdem kurz zuvor die heute 19 Jahre alte Maria nach Freiburg zurückgekehrt war (Az.: 3 KLs 160 Js 12932/13 AK 7/19).