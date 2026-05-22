Prozess um Unfalltod in Stuttgart: Wann wird das Olgaeck-Urteil rechtskräftig?

Der Unfallfahrer vom Olgaeck wurde zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Sollten keine Rechtsmittel eingelegt werden, sieht der weitere Ablauf wie folgt aus.
Der schwere Unfall am Stuttgarter Olgaeck im Mai vergangenen Jahres, bei dem eine Frau starb und acht Menschen verletzt wurden, hat beim Prozess am 20. Mai viele Menschen emotional aufgewühlt. Nach mehrstündiger Hauptverhandlung fiel am Mittwochabend am Amtsgericht Stuttgart das Urteil: Das Schöffengericht hat den 43-jährigen Unfallfahrer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.