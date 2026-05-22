Prozess um Unfalltod in Stuttgart: Wann wird das Olgaeck-Urteil rechtskräftig?

Der Unfallfahrer vom Olgaeck wurde zu zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Sollten keine Rechtsmittel eingelegt werden, sieht der weitere Ablauf wie folgt aus.

Der schwere Unfall am Stuttgarter Olgaeck im Mai vergangenen Jahres, bei dem eine Frau starb und acht Menschen verletzt wurden, hat beim Prozess am 20. Mai viele Menschen emotional aufgewühlt. Nach mehrstündiger Hauptverhandlung fiel am Mittwochabend am Amtsgericht Stuttgart das Urteil: Das Schöffengericht hat den 43-jährigen Unfallfahrer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Zudem muss er einen Geldbetrag in Höhe von 400 000 Euro zahlen, 250 000 Euro davon gehen an die Familie des Todesopfers. Seine Fahrerlaubnis wird für die Dauer von weiteren neun Monaten entzogen. Außerdem muss er seine Betäubungsmittelabstinenz regelmäßig nachweisen.

Die Ursache des Unfalls, so die Richterin, sei eindeutig ein Fahrfehler des 43-Jährigen gewesen. Er habe fahrlässig gehandelt. Sein damaliger Kokain- und Schlafmittelkonsum, den er im Prozess in einer Stellungnahme einräumte, habe zu einer akuten Beeinflussung geführt.

Berufungsfrist beträgt eine Woche

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilt auf Nachfrage mit, dass das Urteil „nach unseren Informationen noch nicht rechtskräftig“ sei. Die Frist zur Einlegung einer Berufung oder Revision gegen das Urteil betrage jeweils eine Woche nach Verkündung des Urteils, endet also in diesem Fall am 27. Mai um 24 Uhr. Dies bestätigt das Stuttgarter Amtsgericht: „Sollte kein Rechtsmittel eingehen, tritt Rechtskraft am 28. Mai ein“, richtet ein Gerichtssprecher aus.

Nur wenn das Ende der Frist auf einen Sonn- oder Feiertag fällt, sieht die Strafprozessordnung in Paragraf 43 vor, dass sich das Fristende auf den nächsten Werktag verschiebt. Bei einer Berufung wird ein Fall noch einmal neu aufgerollt, bei einer Revision wird nur auf Rechtsfehler überprüft.

Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft

Ob Berufung oder Revision eingelegt wird, dazu erteilt die Staatsanwaltschaft derzeit keine Auskünfte. Das Strafmaß entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hingegen hatte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung gefordert. Außerdem hatte er beantragt, von einer weiteren Entziehung der Fahrerlaubnis abzusehen.

Der Unfallverursacher, ein Unternehmer, war am 2. Mai vergangenen Jahres mit seinem Mercedes-Geländewagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschengruppe an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck gefahren. Eine 46 Jahre alte Frau verlor ihr Leben, acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter fünf Kinder.

Der Unfallfahrer (rechts) während des Prozesses. Foto: Marijan Murat/dpa

Rechtsanwalt Achim Wizemann, der im Prozess die Familie der getöteten 46-Jährigen in der Nebenklage vertreten hatte, sagte unserer Zeitung, man werde keine Berufung einlegen.

Rechtsanwalt Ben M. Irle, der den Unfallfahrer gegenüber den Medien vertritt, äußerte sich zwar bis Redaktionsschluss auf Anfrage nicht gegenüber unserer Zeitung. Die Verteidigung hatte aber nach dem Urteil gegenüber dem SWR angekündigt, das Urteil nicht anzufechten zu wollen. Es sei angemessen und stelle den Rechtsfrieden wieder her.