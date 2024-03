Prozess um tödliche Schüsse in Asperg: Rätsel um die Waffe, mit der Lukas getötet wurde

1 Die Spurensicherung am Tatort auf dem Parkplatz in Asperg. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am zwölften Prozesstag um die tödlichen Schüsse in Asperg gibt es nähere Erkenntnisse zum Tatort, zudem spricht einer der Angeklagten erstmals selbst. Selbst Experten sind sich bei der Herkunft Tatwaffe nicht sicher. War der dritte Angeklagte wirklich dabei?











Eine genaue Betrachtung des Tatorts stand am zwölften Prozesstag um die tödlichen Schüsse in Asperg zunächst im Fokus der Verhandlung am Landgericht Stuttgart. Geladen waren am Mittwoch mehrere Polizeibeamte, deren Untersuchungen die Anklage wegen gemeinschaftlichen Totschlags gegen die drei jungen Männer stützen sollen. Wie schon am vorangegangenen Verhandlungstag war auch diesmal eine Kriminaltechnikerin geladen.