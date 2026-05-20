Das Unglück vom Olgaeck vor einem Jahr ist am Mittwoch im Amtsgericht Stuttgart aufgerollt worden. Der beschuldigte Fahrer räumt Kokain-Konsum ein. Nicht sein erster.
Wie haben sich die schrecklichen Sekunden am Olgaeck aus der Sicht des Unfallfahrers abgespielt? Wie erklärt er sich die Schleudertour, bei der eine Frau getötet und acht Passantinnen erheblich verletzt worden waren? Und wie hat er die zwölf Monate nach dem Unfall in der Innenstadt zugebracht? Als Angeklagter hatte der 43-jährige Unfallfahrer am Mittwochmorgen erstmals die Gelegenheit, öffentlich seinen Blickwinkel darzustellen. Bei Amtsrichterin Sandra Löhner und dem Schöffengericht ging es um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs.