Prozess um Tat in Stammheim: Tödliches Treffen in der Waschküche – Rentner stirbt nach Faustschlag

Die Anklage wirft einem 29-Jährigen vor, einem 78-jährigen ehemaligen Hausnachbarn im Streit einen Schlag verpasst zu haben. Der Rentner starb an den Folgen. Was steckt dahinter?
Den Gerichtssaal betritt begleitet von zwei Justizvollzugsbeamten ein eher kleiner, wenig muskulös wirkender Mann. Kein Kraftprotz. Dunkle Haare, akkurater Haarschnitt. Seine Hände zittern, als er sich einen Papierordner vors Gesicht hält. Er will nicht erkannt werden auf dem Foto, das gerade von ihm gemacht wird. Im Saal sitzen Teile seiner Familie.