Prozess um Schwabenlandtower: Hängepartie und verblüffende Details - „Noch acht Wochen fürs Aktenstudium“

Das Verfahren um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung gegen die beiden Tower-Erbauer entwickelt sich vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer Hängepartie – mit verblüffenden Details.
Dass die Mühlen der Justiz im Fall der millionenschweren Pleite beim Fellbacher Schwabenlandtower (Rems-Murr-Kreis) nicht gerade im Dreschflegel-Tempo mahlen, war schon vor Beginn des vor dem Stuttgarter Landgericht laufenden Prozesses um Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation klar. Doch jetzt droht auch das Verfahren selbst zu einer Hängepartie zu werden – weil es auch am dritten Verhandlungstag an diesem Freitag vor allem um die Frage ging, ob den Prozessparteien noch mehr Zeit für Vorgespräche und ein intensives Aktenstudium gewährt werden muss.