Prozess um Schüsse in Zuffenhausen: Opfer schweigt auch beim zweiten Auftritt vor Gericht nicht

Großeinsatz im Raum Stuttgart Razzien gegen Schleuser – Durchsuchungen auch in der Region

Illegale Einreise, Beschäftigung und Prostitution: Dagegen geht die Bundespolizei mit mehreren Razzien in Hessen und Baden-Württemberg vor. Auch in Waiblingen und Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) gab es Durchsuchungen. Was bislang bekannt ist.