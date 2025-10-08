Prozess um Schüsse-Banden: Wer war der erste Schütze in der Schüsse-Serie?

Es sollen Vorboten einer Serie gewesen sein – doch die Schüsse in einer Julinacht 2022 in Zuffenhausen bleiben ungeklärt. Das Landgericht sprach einen Angeklagten frei.
Wenige Tage vor seinem 25. Geburtstag hat ein mutmaßliches Mitglied der Zuffenhausen/Göppingen-Gang ein besonderes Geschenk bekommen: Er ist wieder frei. Nach einem mehrmonatigen Prozess wurde er von der 19. Strafkammer des Landgerichts vom Vorwurf freigesprochen, im Juli 2022 in Zuffenhausen auf zwei gegnerische Mitglieder der Esslingen/Ludwigsburg-Gruppierung geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn noch fünf Jahre Haft wegen versuchten Totschlags gefordert.