Prozess um Schüsse-Banden: Schuss im Dönerimbiss – Bandenfehde in Region Stuttgart ist auch Familiensache

Im Milieu der Schüsse-Banden ist Schweigen oberstes Gebot – das zeigt auch der Prozess um das Attentat zu Jahresbeginn in Möhringen. Der Vater des Opfers will nicht als Zeuge aussagen.
Kurzentschlossen ruft die Vorsitzende Richterin Monika Lamberti beim Hausarzt des Zeugen an. Der Vater des Mannes, der im Januar dieses Jahres in einem Imbiss im Zentrum Möhringens mit einem Bauchschuss lebensgefährlich verletzt worden war, weigert sich vor Gericht zu erscheinen – zum zweiten Mal, wieder wegen einer „gesundheitlichen Störung“. So auch am Mittwoch, dem inzwischen sechsten Verhandlungstag bei der 1. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts, bei dem ein 26-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Die Richterin will ein schriftliches, begründetes Attest haben. Sonst lässt sie den Vater des Opfers vorführen.